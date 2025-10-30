Grandi stazioni appalta opere a Milano, Venezia e Verona per 65,7 milioni
In Campania al via la riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi e naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale
Interventi di manutenzione in quattro stazioni ferroviarie del Nord per un valore complessivo di 65.760.000 euro. Grandi Stazioni assegna un accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento a norma e rifacimento di fabbricati e impianti, inclusa la progettazione esecutiva per porzioni di opere, presso le stazioni di Milano Centrale, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova. Il bando rimane aperto fino al 1° dicembre.
Con 4 lotti...