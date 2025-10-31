Rfi, lavori da 16 milioni per la manutenzione dei fabbricati viaggiatori
Società Autostrada Ligure Toscana rinnova 43 chilometri della A15 per un valore di 15 milioni
Rete ferroviaria italiana assegna la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la manutenzione straordinaria delle aree esterne a servizio delle stazioni ferroviarie e dei fabbricati viaggiatori ed edifici in genere comprensivi dei relativi impianti in quattro regioni. Il valore complessivo delle opere è di 16.070.495 euro.
Il lotto 1 Emilia Romagna ha un valore di 4.103.702 euro, il lotto 2 Toscana di 4.228.433 euro, il lotto 3 Marche di 5.357.971 euro e il lotto 4 Sardegna di 2.380.387...