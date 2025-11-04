Amministratori

Corte conti, la farmacia comunale è un servizio a rilevanza economica

In quanto la gestione di una farmacia comunale non risulta qualificata come servizio sociale, pur svolgendo un’innegabile funzione di quel tipo

di Amedeo Di Filippo

Per quanto il servizio farmaceutico abbia un’innegabile funzione sociale, la gestione di una farmacia comunale deve essere qualificata come servizio pubblico di rilevanza economica, a cui si applicano tutte le pertinenti disposizioni di legge. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 336/2025,

I quesiti

Con la sentenza del ...

