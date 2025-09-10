Minori, intesa in Conferenza unificata sul riparto di 132 milioni per il 2025
Anci: ora serve integrare con nuove risorse e provvedere all’assegnazione dei contributi mancanti sulle scuole paritarie
Intesa in Conferenza Unificata al riparto di 132 milioni di euro, anno 2025, della quota del Fondo unico dedicato al potenziamento dell’assistenza degli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.
Nel dare l’intesa Anci ha sottolineato che nel riparto non sono stati considerati, come richiesto più volte, gli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie, problema che va risolto nelle prossime annualità così come va chiarito che ...
