Corte conti, sì al risarcimento del danno erariale da pagamento di una multa del Garante privacy

Le sanzioni pecuniarie comminate alla Pubblica amministrazione per violazione delle norme in materia di protezione dei dati costituiscono danno erariale indiretto, di cui rispondono i funzionari e dirigenti inadempienti. Lo ha stabilito la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta (sentenza n. 36 del 2025) che ha condannato il responsabile del trattamento dei dati personali della giunta della Regione Valle d’Aosta al pagamento del danno erariale (euro 8.000) per non aver ottemperato...

