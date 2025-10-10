Costruzioni, Istat: permessi in aumento nel secondo trimestre
Abitazioni a +1,5%, non residenziale a +13,6 per cento, ma l’inversione di tendenza non basta a bilanciare le perdite degli ultimi mesi
Meglio del primo trimestre, ma ancora in calo rispetto a un anno fa. Sono i dati in arrivo sui permessi di costruire nel secondo trimestre 2025, appena diffusi dall’Istat. Secondo l’Istituto di statistica nel secondo trimestre dell’anno, tutti i settori dell’edilizia registrano una crescita congiunturale, interrompendo la dinamica negativa dei trimestri precedenti. L’incremento è più contenuto per il settore residenziale, più marcato per quello non residenziale. In dettaglio, nel comparto residenziale...