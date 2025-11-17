Costruzioni, l’Ance porta l’expertise italiana al Business forum Italia-Danimarca

«Abbiamo partecipato a questo Forum consapevoli dell’importanza di costruire relazioni proficue con un mercato in forte espansione, trainato da un piano di investimenti rilevante», ha dichiarato il vicepresidente Ance Piero Petrucco, intervenuto al Business Forum Italia-Danimarca di Copenaghen, dove è stato presente tutto il Sistema italiano delle costruzioni. «Ci siamo presentati uniti, imprese, progettisti e produttori di materiali, grazie anche alla spinta dell’ambasciatrice Rosini, che da diversi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi