Costruzioni, l’Ance porta l’expertise italiana al Business forum Italia-Danimarca
Il vicepresidente Petrucco: le imprese italiane possono contribuire significativamente al percorso di transizione green intrapreso dalla Danimarca
«Abbiamo partecipato a questo Forum consapevoli dell’importanza di costruire relazioni proficue con un mercato in forte espansione, trainato da un piano di investimenti rilevante», ha dichiarato il vicepresidente Ance Piero Petrucco, intervenuto al Business Forum Italia-Danimarca di Copenaghen, dove è stato presente tutto il Sistema italiano delle costruzioni. «Ci siamo presentati uniti, imprese, progettisti e produttori di materiali, grazie anche alla spinta dell’ambasciatrice Rosini, che da diversi...