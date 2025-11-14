Per Webuild 9,3 miliardi di ordini da inizio anno con 11mila assunzioni nei primi 9 mesi: 2.400 in Italia
Il gruppo comunica anche risultati operativi «ben oltre i target» del piano industriale
Webuild chiude i primi nove mesi del 2025 con un’altra accelerazione sul fronte commerciale, superando 9,3 miliardi di nuovi ordini da inizio anno e portando il totale del triennio 2023-2025 a circa 45 miliardi, quasi 10 miliardi oltre gli obiettivi fissati dal piano industriale. Parallelamente, il gruppo continua a rafforzare la propria struttura produttiva: oltre 11mila le assunzioni nei primi nove mesi, di cui 2.400 in Italia, per un totale di circa 95mila addetti complessivi a livello globale...