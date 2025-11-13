Sicurezza sul lavoro, con il bando Isi in arrivo 600 milioni per le imprese
Si accelera su soluzioni innovative caratterizzate dall’introduzione di nuove tecnologie e più attenzione ai rischi legati ai cambiamenti climatici
Entro fine anno è in arrivo il nuovo Bando Isi 2025 che porterà in dote circa 600 milioni per dare una ulteriore spinta all’adozione di soluzioni all’avanguardia e di tecnologie innovative che elevano gli standard di sicurezza. L’edizione di quest’anno prevede almeno un paio di novità, come ci racconta il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo.
La prima, in attuazione del Dl Sicurezza, è l’accelerazione su soluzioni innovative caratterizzate dall’introduzione di nuove tecnologie, tra cui i progetti...