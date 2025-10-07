Cresce ancora il reddito degli italiani, si allarga la distanza fra poveri e ricchi
Il 20% di italiani più fortunato ha disponibilità 5,7 volte superiori al quinto in difficoltà
Il reddito degli italiani continua la sua lunga risalita post Covid. Non per tutti, però: con la conseguenza che la distanza fra i più ricchi e i più poveri si allarga.
Insieme al Documento programmatico di finanza pubblica il ministero dell’Economia ha pubblicato l’«allegato Bes», l’analisi sugli indicatori che misurano il «Benessere equo e sostenibile» e provano a offrire una fotografia socio-economica del Paese un po’ più definita rispetto ai dati grezzi del Pil. Il report è al suo primo appuntamento...
Concessione di agevolazioni fiscali e aiuti di stato nel Temporary framework
di Roberto Lenzu (*) - Rubrica a cura di Anutel