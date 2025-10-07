Minicartelle, rottamazione breve - Prima frenata per le entrate fiscali
Calendario corto per i debiti più piccoli (il 93% è sotto i 5mila euro), soglia minima per la dilazione. A gennaio-agosto giù Irpef (-1,9%) e Ires (-2,9%), su le indirette (+4,4%). Dall’antievasione 1 miliardo in più
Si avvicina l’ora delle scelte sulla manovra, e il dibattito della vigilia è dominato sempre più dalla triade Irpef, rottamazione e pensioni. Le ipotesi sul tavolo non si contano, ma il filtro chiamato a fermare quelle troppo pesanti per i conti pubblici si alzerà presto: per la precisione da domani, quando a Palazzo Chigi oltre al consiglio dei ministri delle 18 è in programma un vertice fra la premier Meloni, il ministro dell’Economia Giorgetti e i leader della maggioranza. L’obiettivo è trovare...
Concessione di agevolazioni fiscali e aiuti di stato nel Temporary framework
di Roberto Lenzu (*) - Rubrica a cura di Anutel