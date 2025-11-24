Appalti

Criteri ambientali minimi, nullo il bando che non li recepisce integralmente

La precisazione in un parere di precontenzioso dell’Anac sollecitato da un operatore. Da rifare bando e gara

di Filippo Bongiovanni

Quando un appalto o una concessione rientrano nell’ambito di applicazione di un decreto ministeriale che disciplina i criteri ambientali minimi, l’amministrazione ha l’obbligo di recepire integralmente tali criteri nella documentazione di gara, senza margini di discrezionalità. Le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e, laddove previste, le percentuali minime di beni o mezzi conformi devono essere trasposte in modo puntuale negli atti di gara. L’omissione totale o parziale di tali indicazioni...

