Criteri ambientali minimi, nullo il bando che non li recepisce integralmente
La precisazione in un parere di precontenzioso dell’Anac sollecitato da un operatore. Da rifare bando e gara
Quando un appalto o una concessione rientrano nell’ambito di applicazione di un decreto ministeriale che disciplina i criteri ambientali minimi, l’amministrazione ha l’obbligo di recepire integralmente tali criteri nella documentazione di gara, senza margini di discrezionalità. Le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e, laddove previste, le percentuali minime di beni o mezzi conformi devono essere trasposte in modo puntuale negli atti di gara. L’omissione totale o parziale di tali indicazioni...
Correlati
Delibera