Da Corte conti alert sulle garanzie: serve più controllo pubblico

«Le garanzie pubbliche sui prestiti hanno agevolato l’accesso al credito, contribuito a contenere le insolvenze e a stimolare gli investimenti». Ma serve «un ripensamento dello schema di ricognizione per fornire un quadro più esaustivo» della loro consistenza nei documenti di finanza pubblica; e bisogna «rafforzare gli strumenti di monitoraggio per verificare l’incidenza di potenziali perdite» sul bilancio statale.

