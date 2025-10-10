Da Corte conti alert sulle garanzie: serve più controllo pubblico
Nei primi sei mesi del 2025 impatto da 4,6 miliardi sul saldo netto. Necessaria una valutazione preventiva sull’efficacia reale di ogni intervento
«Le garanzie pubbliche sui prestiti hanno agevolato l’accesso al credito, contribuito a contenere le insolvenze e a stimolare gli investimenti». Ma serve «un ripensamento dello schema di ricognizione per fornire un quadro più esaustivo» della loro consistenza nei documenti di finanza pubblica; e bisogna «rafforzare gli strumenti di monitoraggio per verificare l’incidenza di potenziali perdite» sul bilancio statale.
Sono le conclusioni di un’analisi approfondita appena ultimata dalle sezioni riunite...
