Nuova rottamazione, ipotesi esclusione per multe ed entrate locali

Regole in definizione verso un nuovo vertice di maggioranza domenica

di Giovanni Parente e Gianni Trovati

Dalla nuova rottamazione potrebbero essere esclusi espressamente i tributi locali. Per multe, Tari e altre entrate di Comuni, Province e Regioni, infatti, lo smaltimento del magazzino della riscossione punta verso la cartolarizzazione e altri strumenti su misura, anche tramite Amco (la società del Tesoro specializzata nei crediti deteriorati). In questo modo, la sanatoria si concentrerebbe sui crediti erariali e previdenziali, evitando l’abituale opzione per gli enti locali che nelle città accendeva...

