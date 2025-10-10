Nuova rottamazione, ipotesi esclusione per multe ed entrate locali
Regole in definizione verso un nuovo vertice di maggioranza domenica
Dalla nuova rottamazione potrebbero essere esclusi espressamente i tributi locali. Per multe, Tari e altre entrate di Comuni, Province e Regioni, infatti, lo smaltimento del magazzino della riscossione punta verso la cartolarizzazione e altri strumenti su misura, anche tramite Amco (la società del Tesoro specializzata nei crediti deteriorati). In questo modo, la sanatoria si concentrerebbe sui crediti erariali e previdenziali, evitando l’abituale opzione per gli enti locali che nelle città accendeva...
