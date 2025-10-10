Il dirigente dell’area finanziaria che è anche agente contabile non può parificare il conto giudiziale
Questa sovrapposizione di ruoli, si legge nelle motivazioni della decisione della Corte conti, «non è compatibile con il principio di alterità»
Il dirigente dell’area finanziaria che svolge anche le funzioni di agente contabile di fatto non può procedere alla parificazione del conto giudiziale. Lo ha stabilito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del Veneto, con le sentenze nn. 307 e 308 del 2 ottobre 2025, dichiarando irregolari i conti giudiziali di un’università in cui lo stesso dirigente aveva provveduto alla parifica dei propri conti.
Secondo la Corte, si è verificata una «non ammissibile coincidenza tra soggetto controllore e...
