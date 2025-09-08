Dal Lavoro alla Salute cinque ministeri sotto il 30% della spesa Pnrr
Nei nuovi dati ufficiali il quadro dei filoni in affanno alla vigilia della nuova rimodulazione del Governo. Bene enti locali e imprese
Lavoro, Agricoltura, Turismo, Cultura e Salute. Sono questi, ad oggi, i ministeri più indietro nell’utilizzo dei budget da loro affidati con il Pnrr. Nell’attesa che emergano i nuovi dati sullo stato di attuazione del Pnrr chiesti a più riprese dal ministro Tommaso Foti ai suoi colleghi, indicazioni importanti arrivano dall’aggiornamento pubblicato da poco da Italia Domani, il sito governativo sul Piano, ed elaborato per Il Sole 24 Ore da Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci...
Atto nativo digitale e notifica cartacea: come evitare la nullità dell’accertamento tributario degli enti locali
di Giuseppe Avizzano (*) e Giovanni Gentile (**) - Rubrica a cura di Anutel