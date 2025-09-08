Irpef regionale, ecco dove il carico fiscale è più pesante
Lazio e Campania al top dell’imposta sui redditi medi. Ritocchi dal 2026 in Piemonte. I rincari spesso scattano a partire dai 28mila euro
Per un lavoratore dipendente con un reddito di 35mila euro, l’addizionale regionale all’Irpef costa 926 euro nel Lazio e 868 in Campania. Più del doppio dei 431 euro richiesti per il 2025 dalle regioni in cui il prelievo è più leggero, come il Veneto, la Basilicata e i territori a statuto speciale (eccetto la provincia di Bolzano, che azzera addirittura il dovuto con una detrazione). Tra i 500 e i 700 euro oscillano invece le pretese delle altre regioni.
È solo un esempio modellato su un contribuente...
Atto nativo digitale e notifica cartacea: come evitare la nullità dell’accertamento tributario degli enti locali
di Giuseppe Avizzano (*) e Giovanni Gentile (**) - Rubrica a cura di Anutel