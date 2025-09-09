Nella nota integrativa spazio alle informazioni sulle parti correlate
I dati indicati consentono di garantire la trasparenza dell’amministrazione
L’Itas 5 si occupa delle immobilizzazioni immateriali e ricalca, nella sostanza, il principio Oic 24 con i necessari adattamenti relativi alle specificità delle pubbliche amministrazioni.
Per esempio, è previsto che le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita non devono essere ammortizzate, mentre il costo di quelle con vita utile definita è ripartito in base a un criterio sistematico nell’arco della loro vita utile: l’ammortamento inizia quando l’immobilizzazione immateriale è pronta per l’...
Atto nativo digitale e notifica cartacea: come evitare la nullità dell’accertamento tributario degli enti locali
di Giuseppe Avizzano (*) e Giovanni Gentile (**) - Rubrica a cura di Anutel