Nella nota integrativa spazio alle informazioni sulle parti correlate

L’Itas 5 si occupa delle immobilizzazioni immateriali e ricalca, nella sostanza, il principio Oic 24 con i necessari adattamenti relativi alle specificità delle pubbliche amministrazioni.

Per esempio, è previsto che le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita non devono essere ammortizzate, mentre il costo di quelle con vita utile definita è ripartito in base a un criterio sistematico nell’arco della loro vita utile: l’ammortamento inizia quando l’immobilizzazione immateriale è pronta per l’...