Dal Veneto alla Campania le prime frodi Pnrr

In Emilia Romagna la Procura regionale della Corte dei conti ha già contestato la percezione indebita di fondi Pnrr per un milione tondo tondo. In Veneto per ora ci si è fermati a 640mila euro, ma casi simili stanno emergendo in Puglia.

Dalla Lombardia alla Campania i magistrati lavorano su frodi nell’incameramento e nella gestione di finanziamenti Simest per i progetti del Piano, mentre in Friuli Venezia Giulia i forti ritardi nei lavori di efficientamento energetico di un Comune e di una scuola ...