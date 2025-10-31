In arrivo 100 milioni per i Comuni digitali
A contenderseli saranno gli enti fra 5mila e 25mila abitanti, chiamati a partecipare all’avviso pubblico «risorse in Comune»
Arrivano altri 100 milioni per la trasformazione organizzativa e digitale dei Comuni. A contenderseli saranno gli enti fra 5mila e 25mila abitanti, chiamati a partecipare all’avviso pubblico «risorse in Comune» promosso dalla Funzione pubblica insieme a Consip, Invitalia e Formez. I 100 milioni sono messi a disposizione del Pnrr (missione 1, componente 1, investimento 2.3), e potranno essere utilizzati per l’acquisto di «hardware e software innovativi», la riorganizzazione degli spazi di lavoro e...
Incentivi per le funzioni tecniche e controlli dell’organo di revisione
di Nicola Cinosi (*) e Arianna Bencini (**) - Rubrica a cura di Ancrel