Corte conti: esimente ai politici e tetto alle condanne, riforma al traguardo
Voto finale al Senato entro fine anno dopo l’ok confermato in commissione
Lo scontro fra Governo e Corte dei conti sul Ponte incendia l’ultimo tratto del cammino della riforma della magistratura contabile, che arriverà in Aula al Senato per l’approvazione definitiva appena prima di Natale o al più tardi all’inizio di gennaio.
Archiviato l’iter parlamentare sulla giustizia ordinaria, insomma, Palazzo Madama tornerà presto a parlare di magistrati, e di separazione delle carriere. Perché c’è anche questo ingrediente nella versione finale del Ddl Foti, chiuso lunedì scorso ...
Incentivi per le funzioni tecniche e controlli dell’organo di revisione
di Nicola Cinosi (*) e Arianna Bencini (**) - Rubrica a cura di Ancrel