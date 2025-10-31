Fisco e contabilità

Corte conti: esimente ai politici e tetto alle condanne, riforma al traguardo

Voto finale al Senato entro fine anno dopo l’ok confermato in commissione

di Gianni Trovati

Lo scontro fra Governo e Corte dei conti sul Ponte incendia l’ultimo tratto del cammino della riforma della magistratura contabile, che arriverà in Aula al Senato per l’approvazione definitiva appena prima di Natale o al più tardi all’inizio di gennaio.

Archiviato l’iter parlamentare sulla giustizia ordinaria, insomma, Palazzo Madama tornerà presto a parlare di magistrati, e di separazione delle carriere. Perché c’è anche questo ingrediente nella versione finale del Ddl Foti, chiuso lunedì scorso ...

