Fisco e contabilità

Dl anticipi, torna il doppio aumento dell’imposta di soggiorno

1,8 miliardi va a Rete ferroviaria italiana, alla Salute 110 milioni, altri 40 milioni a Catania per il debito a Banca Sistema

di Gianni Trovati

Nella sua versione finale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nella tarda serata di mercoledì, il decreto economia approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre si è gonfiato fino a raggiungere un peso da 2,17 miliardi di euro. Il grosso, 1,8 miliardi, va a Rete ferroviaria italiana, per irrobustire i fondi della manutenzione straordinaria.

Ma nel provvedimento il Governo rimette mano al portafoglio anche per pagare i debiti prodotti dalle sentenze che lo hanno visto soccombere. Il filone normativo...

