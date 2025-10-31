Dl anticipi, torna il doppio aumento dell’imposta di soggiorno
1,8 miliardi va a Rete ferroviaria italiana, alla Salute 110 milioni, altri 40 milioni a Catania per il debito a Banca Sistema
Nella sua versione finale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nella tarda serata di mercoledì, il decreto economia approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre si è gonfiato fino a raggiungere un peso da 2,17 miliardi di euro. Il grosso, 1,8 miliardi, va a Rete ferroviaria italiana, per irrobustire i fondi della manutenzione straordinaria.
Ma nel provvedimento il Governo rimette mano al portafoglio anche per pagare i debiti prodotti dalle sentenze che lo hanno visto soccombere. Il filone normativo...
Incentivi per le funzioni tecniche e controlli dell’organo di revisione
di Nicola Cinosi (*) e Arianna Bencini (**) - Rubrica a cura di Ancrel