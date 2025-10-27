Danno erariale per il segretario che non prevede la condanna
La decisione su un Comune che ha perso in giudizio su un contenzioso fiscale
La sentenza n. 51/2025 della Corte dei conti, sezione Basilicata, offre uno spaccato dello stato dell’arte dell’estensione del perimetro della magistratura giuscontabile.
In sostanza il giudice contabile, ampliando la portata dell’articolo 49 del Tuel oltre la sua massima estensione, finisce per addebitare al segretario comunale una responsabilità ...
