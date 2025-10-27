Fisco e contabilità

Speciale manovra/2. Tripla verifica fiscale prima dei pagamenti

Dal 2006 obbligo di controllo anche per liquidare le fatture professionali

di Anna Guiducci

Nuovi obblighi per i professionisti che effettuano prestazioni nei confronti della Pa. Il Ddl di bilancio dispone che gli enti pubblici potranno pagare i compensi solo se i liberi professionisti dimostreranno il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, con una documentazione da presentare insieme alla fattura. Sempre sulle verifiche fiscali va ricordata poi la norma introdotta con la legge di bilancio 2025 ma in vigore dal 2026, con cui (commi 84 e 85 della legge 207/2024) sono...

Correlati

Fondo crediti, liquidità, deficit: pioggia di novità su misura degli enti

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità