Speciale manovra/2. Tripla verifica fiscale prima dei pagamenti
Dal 2006 obbligo di controllo anche per liquidare le fatture professionali
Nuovi obblighi per i professionisti che effettuano prestazioni nei confronti della Pa. Il Ddl di bilancio dispone che gli enti pubblici potranno pagare i compensi solo se i liberi professionisti dimostreranno il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, con una documentazione da presentare insieme alla fattura. Sempre sulle verifiche fiscali va ricordata poi la norma introdotta con la legge di bilancio 2025 ma in vigore dal 2026, con cui (commi 84 e 85 della legge 207/2024) sono...