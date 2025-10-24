Opera difforme dal progetto finanziato, l’approvazione del rendiconto esclude il danno erariale
Se nel documento l’amministrazione dava atto della trasformazione del progetto originario
Se il Comune, avvalendosi dell’erogazione di un finanziamento statale, realizza un’opera in difformità dal progetto originariamente approvato, nessun addebito di danno erariale può essere mosso nel caso in cui il soggetto erogatore, in sede di monitoraggio, abbia regolarmente approvato senza rilievi i rendiconti periodici dove l’ente dava atto della trasformazione del progetto originario. Facendo leva su questo argomento la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, con la sentenza...