Bonus casa: senza sconti salta un lavoro su quattro

Un italiano su quattro non ristrutturerebbe casa in assenza di bonus . Mentre per la metà di chi ha effettuato lavori la presenza di agevolazioni è stata decisiva per decidersi a intervenire. Sono due dati contenuti in uno studio realizzato da Nomisma e commissionato da Angaisa, l’associazione nazionale di categoria dei distributori specializzati che operano nel settore idrotermosanitario. Dati che raccontano in modo molto chiaro come gli incentivi siano ancora un cardine per questo settore che, ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi