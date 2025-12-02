La frode sul superbonus finisce davanti alle Sezioni unite
Da individuare il reato da contestare: truffa o indebita percezione. Da accertare anche la necessità dell’effettiva riscossione o compensazione del credito
Finisce davanti alle Sezioni unite il tema della classificazione penale del credito d’imposta fittizio da superbonus. Con due diverse ordinanze (le nn. 37421 e 37423), dall’identico contenuto, infatti, viene affidata alle Sezioni unite la risposta a un doppio quesito che ha visto dividersi le Sezioni semplici della Corte.
A dovere essere chiarita è la qualificazione giuridica della condotta di chi crea crediti d’imposta fittizi attraverso fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, destinati...
