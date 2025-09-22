Dipendenti fragili, le tutele vincolano anche l’ente locale

I dipendenti affetti da malattie oncologiche o da patologie che determinano una condizione invalidante superiore al 74% o croniche hanno diritto a nuovi benefici. In primo luogo, alla conservazione del posto di lavoro fino a 24 mesi, in aggiunta agli altri periodi di assenza retribuita e non retribuita previsti dal legislatore e dai contratti nazionali. Hanno inoltre diritto, al rientro in servizio, di essere collocati in lavoro agile. E dal prossimo 1° gennaio 2026 possono avere, in aggiunta a quanto...

