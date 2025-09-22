Per lo sblocca stipendi basta la decisione con atto amministrativo
Non appare necessario il passaggio attraverso la contrattazione integrativa
Molti enti locali, dopo l’estate, stanno lavorando all’applicazione all’articolo 14, comma 1-bis del Dl 25/2025 che consente un sensibile incremento delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale non dirigenziale.
La norma prevede la possibilità di incrementare, nel 2025, le risorse destinate alla componente stabile del fondo per il trattamento accessorio, maggiorate degli importi per la remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa (ora elevate qualificazioni; Eq), sino...