Piano anticorruzione 2025: programmazione razionale e leve di protezione del valore pubblico

La strategia 2026-2028 per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza e dell’integrità pubblica per l’Italia ha trovato concretezza all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione (Pna) 2025, attualmente in consultazione sul sito istituzionale dell’Anac.

Il Pna, definito da Anac quale documento di indirizzo strategico per gli enti locali, si articola in:

• parte generale – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza in coordinamento con le altre sottosezioni/sezioni del Piao...