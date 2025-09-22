Il primo passo è la costituzione del fondo decentrato
Nel caso di inserimento successivo, la contrattazione decentrata dovrà essere integrata
Le amministrazioni possono costituire il fondo per le risorse decentrate del 2025 inserendo gli aumenti previsti dall’articolo 14, comma 1 bis, del Dl 25/2025 ovvero rinviare tale introduzione a una fase successiva, anche nel corso della parte finale del 2025, ovvero non dare corso agli incrementi o rinviarli al 2026. È comunque necessario che il fondo sia costituito il più rapidamente possibile, così da consentire l’immediato avvio della contrattazione decentrata. Nel caso di inserimento successivo...