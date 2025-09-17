Dirigenti e segretari, ok all’atto di indirizzo: dal contratto 2022/24 aumenti medi da 446 euro al mese
La tornata 2022/24 del pubblico impiego prova ad avviare l’ultimo giro di pista prima del traguardo e punta a farlo in fretta, per aprire in tempi brevi i negoziati sul 2025/27
Con il via libera dato ieri dai comitati di settore agli atti di indirizzo per il rinnovo dei contratti di medici e dirigenti locali, la tornata 2022/24 del pubblico impiego prova ad avviare l’ultimo giro di pista prima del traguardo. E punta a farlo in fretta, per aprire in tempi brevi i negoziati sul 2025/27 che può contare sui 10 miliardi già stanziati dalla scorsa legge di bilancio. A patto, ovviamente, che riesca a chiudersi anche il tavolo sul personale non dirigente di regioni ed enti locali...
Correlati
Altri provvedimenti
Altri provvedimenti