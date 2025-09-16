Galleggiamento, scavalco e retribuzioni: dall’Aran le istruzioni per applicare il contratto dei dirigenti locali
Per assicurare un’omogenea applicazione dei diversi istituti, l’Agenzia ha diffuso in questi giorni diversi orientamenti applicativi
È da poco trascorso un anno dell’entrata vigore del contratto dell’area delle funzioni locali, che ingloba in un quadro organico le regole contrattuali dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti degli enti locali, eppure ancora tanti sono i dubbi applicativi che da esso ne discendono.
Al fine di assicurare un’omogenea applicazione dei diversi istituti, l’Aran ha diffuso in questi giorni diversi orientamenti applicativi.
Per i segretari comunali e provinciali i chiarimenti arrivano sul versante...
