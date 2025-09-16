Sanità, per i dirigenti tecnici gap stipendi da 37mila euro

I dirigenti amministrativi e tecnici della sanità guadagnano fino a 37mila euro all’anno in meno rispetto ai loro colleghi che hanno incarichi simili, ma un contratto diverso. Lo calcola la Fedir, la Federazione dei dirigenti e direttivi pubblici, che prende le cifre dal conto annuale del personale pubblicato dalla Ragioneria generale e chiede di guardare anche ai vertici amministrativi per attuare l’armonizzazione fra gli stipendi pubblici che lo stesso ministro per la Pa Paolo Zangrillo ha messo...

