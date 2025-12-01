Dirigenti locali, dal nuovo contratto doppio aumento del fondo decentrato
Incremento obbligatorio da 1.7922,34 euro all’anno dal 1° gennaio 2024
Nell’ipotesi di contratto dell’area Funzioni locali firmata l’11 novembre c’è un significativo aumento delle risorse che alimentano il fondo per la contrattazione decentrata dei dirigenti, per finanziare l’innalzamento delle retribuzioni di posizione. Ma la struttura è confermata, quindi restano inalterate le rilevanti sperequazioni nelle risorse per il salario accessorio dei dirigenti.
Gli incrementi del fondo sono due, entrambi in deroga al tetto del salario accessorio 2016: un aumento è obbligatorio...