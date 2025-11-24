Progressioni con calendario flessibile

Sono importanti le modifiche alla disciplina delle progressioni economiche nell’ipotesi di contratto delle Funzioni locali 2022/24.

Entra la possibilità di fissare la decorrenza entro l’anno di sottoscrizione del decentrato, aumenta il punteggio assegnabile ai dipendenti che non hanno progressioni da molti anni e infine la possibilità per la contrattazione decentrata di prevedere negli enti senza dirigenti sia la formazione di una sola graduatoria per tutto il personale sia, nell’area dei funzionari...