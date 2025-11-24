Nuovi concorsi universitari: sorteggio dei commissari e verifica didattica

Il mondo dell’università guarda già oltre la manovra 2026. Non solo perché la legge di bilancio all’esame del Senato dedica poco spazio all’istruzione superiore anche negli emendamenti segnalati dalla maggioranza. Ma anche perché, dopo il suo varo, l’aula di Palazzo Madama esaminerà il disegno di legge che riforma l’accesso alla cattedra e manda in pensione l’abiltazione scientifica nazionale (Asn) introdotta dalla legge 240 del 2010: una sorta di “patentino”, distinto in prima e seconda fascia, ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi