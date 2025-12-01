Il CommentoPersonale

Non sarà l’IA a cambiare la Pa, ma le persone che la usano

di Antonio Naddeo (*)

Quando si parla di intelligenza artificiale nella Pa, la domanda più frequnte è : «Cosa farà l’Ia per cambiare le pubbliche amministrazioni?». È la domanda sbagliata. Quella giusta è «Cosa faremo noi della Pa con l’intelligenza artificiale?»

La tecnologia, da sola, non trasforma nulla. Sono le persone che la utilizzano a fare la differenza. E nella Pa questa verità ha un peso ancora maggiore.

Immaginiamo due uffici pubblici che implementano lo stesso sistema di Ia per gestire le richieste dei cittadini...

