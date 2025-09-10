Disboscare la giungla degli iter edilizi: da oggi il conto alla rovescia per il nuovo Testo unico costruzioni
Semplificazione dei permessi, riordino delle competenze di Comuni e Regioni e anche il redivivo Fascicolo del fabbricato nel testo presentato da Erica Mazzetti (Fi)
Parte il conto alla rovescia per il nuovo Testo unico delle costruzioni. La commissione Ambiente della Camera, nella sua prima convocazione dopo le ferie estive, ha in programma oggi l’avvio dell’esame del disegno di legge delega n. 2332, presentato dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti (che è anche relatrice del provvedimento) . L’obiettivo inseguito è quello di «riordinare e aggiornare una normativa stratificata e frammentata», superando l’attuale Dpr 380/2001, che in quasi 25 anni di operatività...