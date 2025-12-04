Indennità di funzione, online da oggi la certificazione delle risorse utilizzate dai Comuni

Disponibile da oggi, 4 dicembre, alla pagina del Viminale https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, le istruzioni) concernente l’importo delle risorse utilizzate dai Comuni per l’incremento dell’indennità di funzione disciplinata dai commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e destinata a sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori...

