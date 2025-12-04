Fisco e contabilità

Revisori in prima linea nella relazione sui conti degli agenti contabili

La Corte dei conti interviene per chiarire chi sia il soggetto tenuto a redigere la relazione degli organi di controllo interno da depositare presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente

di Patrizia Ruffini

La Corte dei conti interviene per chiarire chi sia il soggetto tenuto a redigere la relazione degli organi di controllo interno da depositare, insieme ai conti degli agenti contabili, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Con una nota interpretativa del 2 dicembre 2025, la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna risponde ai dubbi relativi all’individuazione del soggetto incaricato della relazione degli organi di controllo interno prevista dai commi 2 e 3 dell’articolo...

