Edoardo Vernazza nuovo presidente di Ance giovani

Cambio al vertice di Ance Giovani con l’elezione, avvenuta oggi, del nuovo presidente Edoardo Vernazza e della nuova squadra di presidenza. Vernazza, già Vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati che ha guidato i Giovani Ance nell’ultimo triennio rafforzandone l’identità e l’impegno. Presidente della San Colombano Costruzioni, fondata nel 2012 insieme alla famiglia, attiva sia nel settore privato che negli appalti pubblici, Vernazza opera nel settore delle costruzioni impegnandosi...

