Imprese

Edoardo Vernazza nuovo presidente di Ance giovani

Rafforzare il dialogo con l’Europa per combattere disagio abitativo e spingere su innovazione e sostenibilità i punti centrali del programma per il 2026-2029

di El. & E.

Cambio al vertice di Ance Giovani con l’elezione, avvenuta oggi, del nuovo presidente Edoardo Vernazza e della nuova squadra di presidenza. Vernazza, già Vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati che ha guidato i Giovani Ance nell’ultimo triennio rafforzandone l’identità e l’impegno. Presidente della San Colombano Costruzioni, fondata nel 2012 insieme alla famiglia, attiva sia nel settore privato che negli appalti pubblici, Vernazza opera nel settore delle costruzioni impegnandosi...

Gli ultimi contenuti di Imprese