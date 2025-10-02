Enti in deficit, il parametro P2 indica attendibilità delle previsioni

Il parametro P2 di deficitarietà, che misura l’incidenza degli incassi delle entrate proprie – tributarie ed extratributarie – sulle previsioni definitive di parte corrente, ha una soglia fissata al 22% per i Comuni (Dm 4 agosto 2023). Non è un mero indicatore tecnico ma un termometro della salute finanziaria e dell’autonomia comunale: valori sotto soglia vanno letti come un campanello d’allarme. L’indice, infatti, rivela sia la capacità di autofinanziamento dell’ente, sia l’attendibilità delle previsioni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi