Enti in deficit, il parametro P2 indica attendibilità delle previsioni
Non è un mero indicatore tecnico ma un termometro della salute finanziaria e dell’autonomia comunale
Il parametro P2 di deficitarietà, che misura l’incidenza degli incassi delle entrate proprie – tributarie ed extratributarie – sulle previsioni definitive di parte corrente, ha una soglia fissata al 22% per i Comuni (Dm 4 agosto 2023). Non è un mero indicatore tecnico ma un termometro della salute finanziaria e dell’autonomia comunale: valori sotto soglia vanno letti come un campanello d’allarme. L’indice, infatti, rivela sia la capacità di autofinanziamento dell’ente, sia l’attendibilità delle previsioni...