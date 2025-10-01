Personale ex Eti, erogato il saldo dei contributi 2025
Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento
Il Viminale comunica che, con decreto dirigenziale 23 settembre 2025 è stato disposto il pagamento del saldo, nella misura del 30%, del contributo assegnato nell’anno 2025 a favore delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione del personale ex Eti (Ente Tabacchi Italiani), in base all’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122.
Il pagamento è stato sospeso sia per gli enti...
