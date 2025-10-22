Speciale manovra/1. Pa, da Irpef e detassazione fino a 650 euro in busta paga
L’aliquota al 15% su 800 euro di salario accessorio si somma alla riduzione della seconda aliquota, ma solo per il 2026. Per i Comuni 50 milioni nel 2027 e 100 dal 2028
La legge di bilancio che sta per iniziare il proprio cammino ufficiale al Senato offre un doppio taglio fiscale anche ai dipendenti pubblici. Perché al taglio di due punti della seconda aliquota Irpef, che si abbassa dal 35 al 33% per tutti gli imponibili, si sommerà la tassa piatta del 15% su un plafond da 800 euro di salario accessorio, quando la busta paga lorda annuale non supera i 50mila euro.
Nel testo finale del Governo, atteso in queste ore al Senato con il bollino della Ragioneria generale...