Medici e infermieri: indennità più pesanti e 7mila assunzioni
Stanziati 2,4 miliardi in più per il 2026 e altri 2,65 miliardi per il 2027 e il 2028
La Sanità conquista 2,4 miliardi in più nel 2026 portando così il Fondo sanitario nazionale con le risorse già stanziate dalla manovra dell’anno scorso (3,7 miliardi) a sfiorare i 143 miliardi e ne avrà altri 2,65 sia nel 2027 che nel 2028. Le risorse in più serviranno innanzitutto per le assunzioni e per far crescere gli stipendi di medici e infermieri facendo aumentare la voce dell’indennità di specificità. Sul primo fronte, però, rispetto alla vigilia quando si era immaginato un piano di assunzioni...