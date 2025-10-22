Personale a tempo determinato, nessuna deroga per gli incarichi a tempo nei Comuni in dissesto
Devono essere conteggiati nel limite del 50% della spesa media triennale per il personale a tempo determinato previsto dall’articolo 259, comma 6, del Tuel
Gli incarichi conferiti in base all’articolo 110 del Dlgs 267/2000 da parte di un Comune in dissesto finanziario devono essere conteggiati nel limite del 50% della spesa media triennale per il personale a tempo determinato previsto dall’articolo 259, comma 6, del Tuel. È questa la conclusione cui giunge la Corte dei conti del Lazio con la deliberazione n. 105/2025/PAR.
Il quesito, posto da un ente in fase di risanamento, riguarda l’applicabilità agli incarichi a contratto del limite secondo cui «la...