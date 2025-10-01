Equo compenso, vincolante la non ribassabilità indicata nel bando per il corrispettivo a base d’asta
Gli ingegneri segnalano l’ok del Consiglio di Stato alla non comprimibilità dei compensi professionali, se indicata espressamente dalla Pa
«Il Consiglio di Stato afferma che nulla vieta alla stazione appaltante di introdurre nei documenti di gara clausole finalizzate a garantire il principio dell’equo compenso professionale; ad esempio, prevedendo la non ribassabilità (in tutto o in parte) del corrispettivo posto a base d’asta. Questa facoltà - esercitabile in via discrezionale dalla P.A. entro i margini consentiti - è anzi pienamente coerente con il quadro normativo vigente». Lo segnalano gli ingegneri nella recente circolare n.332...