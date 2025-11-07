Il Tar Lombardia chiarisce ai Rup i rapporti tra accesso agli atti e «inversione procedimentale»
Con la posticipazione della verifica della documentazione viene spostata in avanti anche l’interesse alla conoscenza della documentazione dei concorrenti
La recente sentenza del Tar Lombardia, sez. IV, n. 3459/2025, risulta di utilità pratica per i Rup grazie al chiarimento sui rapporti (o non rapporti) tra accesso agli atti – nell’attuale versione “ordinaria” dell’articolo 36 del codice -, e la c.d. inversione procedimentale. Ipotesi, questa, in cui il Rup si riserva di verificare anticipatamente le offerte e solo successivamente di verificare la documentazione prodotta dal solo aggiudicatario come previsto nell’articolo 107, comma 3 del codice. ...