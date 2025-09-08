Appalti

Esclusione di imprese nella gara a lotti, l’ente deve provare il centro decisionale unitario

Desumibile dalla struttura imprenditoriale degli operatori economici, finalizzato al tentativo di eludere il vincolo di partecipazione e aggiudicazione imposto dal disciplinare

di Michele Nico

Nel caso di gara suddivisa in lotti, la stazione appaltante non può escludere imprese offerenti per lotti diversi sulla base di meri indizi di collegamento o di sospetti intrecci societari, ma deve dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale desumibile dalla struttura imprenditoriale degli operatori economici, finalizzato al tentativo di eludere il vincolo di partecipazione e aggiudicazione imposto dal disciplinare di gara. Solo nell’ipotesi di cui sopra si giustifica l’esclusione dalla...

Gli ultimi contenuti di Appalti